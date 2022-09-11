مستشار الأمن القومى العراقي: وحدة الشعب قضية مهمة وحفظ السيادة أمر مقدس

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة وحفظ السيادة أمر مقدس بالنسبة للعراقيين.



وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن التقي في مكتبه اليوم القائم بالأعمال البلغاري في بغداد نيكولا دراجانوف، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين.



وأشار الأعرجي إلى حرص بلاده على تطوير علاقاته مع بلغاريا في مجالات التعاون المتعددة، ومنها العسكرية والأمنية، وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئة التصنيع الحربي العراقي.