مرافق الأقصر تضبط وتحرر 84 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بوسط المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة، حملة مكبرة لتحقيق الإنضباط العام بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية.

واستهدفت الحملة فى مدينة الأقصر، المناطق التالية:- (أبو الجود - سوق الصنايع - شارع يوسف حسن – شارع المحطة – شارع المدينة – شارع الإسعاف – منطقة شرق السكة)، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر إشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و8 محاضر نظافة عامة، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و2 محضر لمقاهي، و21 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، حيث تمت أعمال الحملة بقيادة نقيب على شيحة، ورائد على بكري بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إستمرار أعمال الحملات لتحقيق الانضباط بشوارع مراكز ومدن محافظة الأقصر.

وفى نفس السياق نجح رجال مدينة الأقصر، فى حل شكاوى المواطنين من مكبرات صوت ومزارع دواجن ووجود خيول وروث حيوانات بمنطقة حي وسط، حيث تم تحرير 10 محاضر متنوعة وضبط 4 موازين وأقفاص بالمنطقة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقاً لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت.



حملات المرافق فى شوارع مدينة الأقصر



مرافق الأقصر تضبط وتحرر 84 محضر ومخالفة متنوعة



ضبط وتحرر 84 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بوسط المدينة