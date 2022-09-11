محمود محيى الدين: 4471 مشروعا يتنافسون فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، أن مؤتمر المناخ COP27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرا الى أن النهج الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ يركز على التطبيق وتحويل التعهدات الى تنفيذ والمشروعات الي استثمارات .

وأضاف محبى الدين خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية الذي ينظمه المجلس العربي للمياه بالتعاون مع وزارة البيئة وتحت رعاية وزارة الخارجية المصرية بعنوان الطريق الى قمة المناخ بشرم الشيخ ، وذلك بحضور وزير الخارجية والرئيس المعين لقمة المناخ سامح شكري ، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وزير الري الدكتور هاني سويلم والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس العربي للمياه دكتور محمود أبو زيد .

وأبرز محيي الدين عدد من أولويات العمل المناخي التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وتحديدا تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ في اطار التنمية المستدامة يشمل حشد الاستثمارات ايضا في قطاعات المياه والطاقة مما يسهم في مواجهة الفقر المدقع وتوفير فرص عمل .

كما أكد محيي الدين على ضرورة دمج البعد الاقليمي لدفع أجندة العمل المناخي مشيرا الى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مع اللجان الإقليمية الخمسة بالامم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد خمسة منتديات اقليمية لحشد تمويل لمشروعات المناخ، وانه تم بالفعل عقد ثلاثة منتديات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتجاوز عدد المشروعات المقدمة فيها الثلاثين مشروع في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف من آثار تغير المناخ. وانه من المقرر انعقاد المنتدى الاقليمي الرابع للدول العربية فى منتصف سبتمبر وسينعقد المنتدي الأخير بجنيف خلال شهر أكتوبر.

كما أشار محيي الدين الى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخي حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخي ومخرجات قمم المناخ . وفي هذا الصدد اشار محيي الدين الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوز عدد المشروعات المقترحة 4471 مشروعا حتى 8 سبتمبر .

واكد محيي الدين على استمرار العمل لاختيار افضل المشروعات على مستوى المحافظات في ست فئات مختلفة

وفيما يتعلق بالتمويل ، أكد محيي الدين على ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات اسواق الكربون والسندات الخضراء حيث أن الدول النامية هي الاكثر معاناة من تبعات التغير المناخي.