محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ لـ 240 مشروعاً بحياة كريمة.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لـ 240 مشروعا من مشروعات البرنامج الرئاسي حياة كريمة التي تشهدها قرى مطوبس، ونسب التنفيذ في كل قطاع من القطاعات وما تم الانتهاء منه مشروعات، والمشروعات الجارية، فتم الانتهاء من 85 مشروعاً، وجاري العمل في 240 مشروعاً، من جملة 593 مشروعاً.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام للمحافظة،ووكلاء الوزارات والقطاعات الممثلة لكافة المشروعات التي تشهدها قرى مطوبس.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن تم الانتهاء من 85 مشروعاً وجار العمل في 240 مشروعا في كافة القطاعات، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، واعلان نسب التنفيذ للجمهورية، ومشاركتهم فيما يتم على الأرض من مشروعات، واطلاعهم عليها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع يوميا الأعمال الجارية في كل قطاع من القطاعات، ونسب التفيذ، وأنه يتلقى تقريرا من محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، عن كل ما يجري على الأرض، مؤكداً أنه وجه بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته المتكررة مع كافة الأجهزة والشركات المنفذة للأعمال للوقوف على معدلات التنفيذ وسرعة حل أية مشكلات وتذليل كافة العقبات، إن وجدت.