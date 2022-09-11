اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ لـ 240 مشروعاً بحياة كريمة.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:41 م
محافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ لـ 240 مشروعاً بحياة كريمة.. صور جانب من الاجتماع
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لـ 240 مشروعا من مشروعات البرنامج الرئاسي حياة كريمة التي تشهدها قرى مطوبس، ونسب التنفيذ في كل قطاع من القطاعات وما تم الانتهاء منه مشروعات، والمشروعات الجارية، فتم الانتهاء من 85 مشروعاً، وجاري العمل في 240 مشروعاً، من جملة 593 مشروعاً.
 
جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام للمحافظة،ووكلاء الوزارات والقطاعات الممثلة لكافة المشروعات التي تشهدها قرى مطوبس.
 
وأكد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن تم الانتهاء من 85 مشروعاً وجار العمل في 240 مشروعا في كافة القطاعات، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، واعلان نسب التنفيذ للجمهورية، ومشاركتهم فيما يتم على الأرض من مشروعات، واطلاعهم عليها.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع يوميا الأعمال الجارية في كل قطاع من القطاعات، ونسب التفيذ، وأنه يتلقى تقريرا من محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، عن كل ما يجري على الأرض، مؤكداً أنه وجه بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته المتكررة مع كافة الأجهزة والشركات المنفذة للأعمال للوقوف على معدلات التنفيذ وسرعة حل أية مشكلات وتذليل كافة العقبات، إن وجدت.
 
 
محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات حياة كريمة
محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات حياة كريمة

مناقشة المشروعات
مناقشة المشروعات

مناقشة مشروعات حياة كريمة
مناقشة مشروعات حياة كريمة
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حياة كريمة

مطوبس

برج مغيزل

نقيب الصيادين

مشروعات خدمية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية تفهنا العزب

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:21 م

تفاصيل مشروعات "حياة كريمة" 22/23.. تستهدف تنفيذ 51 محطة مياه شرب و130 محطة معالجة صرف صحى وتبطين ترع بإجمالى 2.5 ألف كم وتوصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية وإنشاء 120 ألف وحدة سكن كريم و24 مستشفى مركزيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:00 م

مشروعات حياة كريمة فى كل مكان بالمنيا.. إسعاف ومجمعات خدمية وزراعية الأبرز

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:00 ص

قرية الدكة بأسوان تتجمل بمشروعات "حياة كريمة".. المبادرة الرئاسية تحسن معيشة 18 ألف نسمة بـ6 قرى تابعة.. 16 مشروعا أبرزهم الإسعاف والمدارس.. ونسب التنفيذ تصل لـ100% ببعض المشروعات.. والأهالى يشكرون الرئيس.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة