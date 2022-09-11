محافظ الجيزة يكافئ سكرتير الوحدة المحلية بقرية منيل شيحه بأبو النمرس

كتب سيد الخلفاوى

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، هيام صابر إمام سكرتير قرية منيل شيحة التابعه لمركز ومدينة أبو النمرس حيث قرر منحها مكافأة مالية شهر وذلك لتفانيها في العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة ومتابعه انتظام منظومة الجمع السكنى والشركات العامله بالمنظومة والمرور الدورى على المنازل والاهتمام بصيانات شبكة الإنارة.

وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه محافظ الجيزة من السكرتير المساعد وفقاً لتكليفات المحافظ بإجراء متابعة مفاجئة للحالة العامة للوحدة المحلية للتأكد من إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث تأكد من انتظام المنظومة العامة للنظافة بالوحدة المحلية لمنيل شيحه وأنه لا توجد أي مظاهر للإهمال بشبكة الانارة والمحولات والمغذيات والولاعات الخاصة بالخلايا الضوئية وان جميع النقاط التي تم رصدها من تجمعات للقمامة يتم رفعها بصفة دورية بالاضافة إلى تفعيل منظومة الجمع السكنى بنطاق الوحدة بالشكل الجيد الذي يعكس تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

كما شمل التقرير الذى تلقاه محافظ الجيزة بشأن متابعه الاداء تكليف شركتين للجمع السكنى للإرتقاء بالمنظومة بقرية منيل شيحه الاولى لمنطقة غرب السكه الحديد والثانية تضم باقى القطاعات بالقرية .