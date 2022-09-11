محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين في المنشية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين بمنطقة المنشية بحي الجمرك بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك على مساحة 4300 متر، بسعة إجمالية نحو 200 سيارة، والجراج عبارة عن مسطح سفلي بمساحة 2800م2 ومسطح علوى بمساحة 1500م2.

وأكد المحافظ أن سيساهم مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين في الحد من الكثافة المرورية التي تعاني منها المنطقة، حيث يخدم الجراج مناطق المنشية الصغيرة، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر الخاصة بالجراج في متناول في جميع المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم في نطاق المحافظة.

وتوجه المحافظ الشكر إلى مسؤولي كنيسة سانت كاترين لمساهمتهم في التبرع بمكان الجراج لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بالجراج، وتم الوقوف على وضع الجراج قبل أعمال التطوير وبعده، وكذلك تفقد منظومة الأمن والمراقبة داخل الجراج.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية للمشروعات، واللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، واللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، وجميع الجهات المعنية.

كما افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين بمنطقة المنشية بحي الجمرك بتكلفة 8 مليون جنيه، وذلك على مساحة 4300 متر، بسعة إجمالية نحو 200 سيارة، والجراج عبارة عن مسطح سفلي بمساحة 2800م2 ومسطح علوى بمساحة 1500م2.

وأكد المحافظ أن سيساهم مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين في الحد من الكثافة المرورية التي تعاني منها المنطقة، حيث يخدم الجراج مناطق المنشية الصغيرة، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر الخاصة بالجراج في متناول في جميع المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم في نطاق المحافظة.

وتوجه المحافظ الشكر إلى مسؤولي كنيسة سانت كاترين لمساهمتهم في التبرع بمكان الجراج لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بالجراج، وتم الوقوف على وضع الجراج قبل أعمال التطوير وبعده، وكذلك تفقد منظومة الأمن والمراقبة داخل الجراج.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية للمشروعات، واللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، واللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، وجميع الجهات المعنية.