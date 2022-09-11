اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قبل 100 يوم على الشتاء.. الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. اعرف التفاصيل

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:06 ص
قبل 100 يوم على الشتاء.. الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. اعرف التفاصيل رسالة وزارة الصحة للمواطنين قبل بدء الشتاء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتبقى 100 يوم على بداية فصل الشتاء، وأوصت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية مبكرًا قبل دخول فصل الشتاء، وقبل بدء ذروة انتشار الأنفلونزا، للحصول على أقصى استفادة من اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

 

unnamed

الصحة

كورونا

لقاح الانفلونزا

موعد فصل الشتاء



الموضوعات المتعلقة

مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على مستشفى القصاصين

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:37 م

وزير الصحة يتفقد مستشفيي 6 أكتوبر للتأمين الصحي والتحرير العام

السبت، 10 سبتمبر 2022 06:45 م

وزير الصحة يتفقد معهد القلب القومي ويوجه بتوقيع بروتوكولات لتدريب الفرق الطبية

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:03 م

وزير الصحة يتفقد مستشفى الوراق المركزي ويوجه برفع كفاءته

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:46 م

وزير الصحة يتفقد مستشفى الهرم التخصصي ويوجه بتطوير معامل مدارس التمريض..صور

السبت، 10 سبتمبر 2022 01:41 م

وزير الصحة يعلن بدء التشغيل التجريبى لمستشفى شبرامنت المركزى بالجيزة

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:08 م

وزير الصحة يزور مستشفى البنك الأهلى.. ويؤكد: صرح مهم لاستقبال حالات حوادث الطرق

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:01 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة