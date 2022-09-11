قبل 100 يوم على الشتاء.. الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتبقى 100 يوم على بداية فصل الشتاء، وأوصت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية مبكرًا قبل دخول فصل الشتاء، وقبل بدء ذروة انتشار الأنفلونزا، للحصول على أقصى استفادة من اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.