عقد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وفيتنام

كتب: أحمد جمعة

عُقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وفيتنام، في التاسع من سبتمبر الجاري، حيث ترأس الجانب المصري السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، بينما ترأس الجانب الفيتنامي نائب مساعد وزير الخارجية الفيتنامي Pham Quamg Hieu. وقد تم مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام في المجالات التجارية والثقافية والسياحية، وأهمية العمل علي تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال السنوات القليلة الماضية، وزيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين.

كما اتفق الجانبان علي أهمية بذل الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لما سبق الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين.

هذا، واستقبل وزير الخارجية الفيتنامي Bui Thanh Son السفير أيمن كامل، علي هامش مشاركته في الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين البلدين، حيث رحب وزير الخارجية بنتائج الجولة وما تضمنته من الاتفاق علي موضوعات هامة.

كما أعرب وزير الخارجية عن ثقة فيتنام في نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، مشيرًا إلي حرص بلاده على المشاركة في أعمال المؤتمر والمساهمة في انجاحه، مؤكدًا علي الأهمية التي توليها فيتنام لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين ومعرباً عن أهمية قيام الطرفين بالتنسيق فيما بينهما لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الدورة السادسة للجنة المشتركة قريبًا، فضلًا عن تنظيم العديد من الفعاليات في البلدين خلال عام 2023 بمناسبة الاحتفال بالذكري الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وخلال اجتماعه مع أعضاء الغرفة التجارية الفيتنامية وعدد من ممثلي الشركات، أعرب السفير أيمن كامل عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقتها بفيتنام في مختلف المجالات، حيث تعتبرها شريكًا هامًا لها في المنطقة الآسيوية، مشيرًا إلي أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات التجارية.

كما قام بعرض كافة التسهيلات التي توفرها مصر من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية العمل على تحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، وتشجيع الشركات ورجال الأعمال في البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون فيما بينهما.