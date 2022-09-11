عاهل الأردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.



جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.



وتناول اللقاء، آفاق التعاون بين الأردن والمفوضية، وسبل تعزيز الجهود لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.



ومن جهته، ثمن جراندي الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة، بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.