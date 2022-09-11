اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:41 م
أكرم القصاص
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عاهل الأردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:00 م
عاهل الأردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.


جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.


وتناول اللقاء، آفاق التعاون بين الأردن والمفوضية، وسبل تعزيز الجهود لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.


ومن جهته، ثمن جراندي الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة، بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.


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