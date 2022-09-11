عادات تفعلها يوميا تدمر جسمك.. الجلوس لفترة طويلة والتدخين الأبرز

فكر في كل شيء يسمح لك جسمك بفعله، يمكنك المشي والتنفس والأكل وشفاء نفسك عندما تصاب بجرح أو كسر في العظام
وغير ذلك، يبقيك جسمك على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكن العادات السيئة وخيارات نمط الحياة يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة وتؤثر على جسدك، فهناك عدة طرق يمكن أن تدمر بها جسدك عن غير قصد، فيما يلي خمسة من أكثرها شيوعًا، فقا لما نشره موقع "eatthis".
الجلوس لفترات طويلة من الزمن
حيث من المرجح أن تبدأ عندما يكون تدفق الدم أبطأ، بينما يمكن أن تحدث جلطات الدم في أي جزء من جسمك ، فمن المرجح أن تتشكل في ساقيك عند الجلوس لفترات طويلة .
الكثير من الضغط
عندما نتعرض باستمرار للضغوط - مثل المواعيد النهائية للعمل ، والمخاوف المالية ، ومشاكل العلاقات - يظل الجسم في حالة اليقظة الشديدة ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، كما يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن في الصحة العقلية أو يؤدي إلى تفاقمها حالات مثل القلق والاكتئاب.
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم
يمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم سلبًا على مزاجك وصحتك العقلية، الحرمان من النوم يمكن أن يسبب التهيج والقلق والاكتئاب، يمكن أن يضعف أيضًا قدرتك على التركيز واتخاذ القرارات. على سبيل المثال ، إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فمن المرجح أيضًا أن تكون مصابًا بضعف الذاكرة وانخفاض الوظيفة الإدراكية.
تدخين السجائر
التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة التي يمكن الوقاية منها وهو يلحق خسائر فادحة بجسم المدخن، المواد الكيميائية للسجائر تلحق الضرر بكل عضو في الجسم تقريبًا ، والمدخنون معرضون لخطر متزايد للإصابة به، أمراض خطيرة مختلفة ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة، ولسوء الحظ ، يعاني المدخنون في كثير من الأحيان من العديد من المشاكل الأخرى ، بما في ذلك رائحة الفم الكريهة ، واصفرار الأسنان ، والتجاعيد ، حتى لو لم يصابوا بعدوى شديدة. باختصار ، يعد التدخين أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك.
تناول الأطعمة المصنعة
يمكن أن يؤثر تناول نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة بشكل كبير على صحتك، للحفاظ على وزن صحي وتجنب المشاكل الصحية المزمنة ، يجب أن تحد من تناول الأطعمة المصنعة والتركيز على تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة .
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