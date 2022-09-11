عادات تفعلها يوميا تدمر جسمك ..الجلوس لفترة طويلة والتدخين الأبراز

كتبت ميرفت رشاد

فكر في كل شيء يسمح لك جسمك بفعله، يمكنك المشي والتنفس والأكل وشفاء نفسك عندما تصاب بجرح أو كسر في العظام وغير ذلك، يبقيك جسمك على قيد الحياة وبصحة جيدة ، لكن العادات السيئة وخيارات نمط الحياة يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة وتؤثر على جسدك، فهناك عدة طرق يمكن أن تدمر بها جسدك عن غير قصد، فيما يلي خمسة من أكثرها شيوعًا ،فقا لما نشره موقع " eatthis".



الجلوس لفترات طويلة من الزمن حيث من المرجح أن تبدأ عندما يكون تدفق الدم أبطأ، بينما يمكن أن تحدث جلطات الدم في أي جزء من جسمك ، فمن المرجح أن تتشكل في ساقيك عند الجلوس لفترات طويلة .

الكثير من الضغط عندما نتعرض باستمرار للضغوط - مثل المواعيد النهائية للعمل ، والمخاوف المالية ، ومشاكل العلاقات - يظل الجسم في حالة اليقظة الشديدة ومع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، كما يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن في الصحة العقلية أو يؤدي إلى تفاقمها حالات مثل القلق والاكتئاب.