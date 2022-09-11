اليوم السابع
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ضبط 6 أطنان من السكر الحر والدقيق مجهولين المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:21 م
ضبط 6 أطنان من السكر الحر والدقيق مجهولين المصدر بحملة تموينية فى القليوبية سلع ـ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان من السكر الحر مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسؤول عن مصنع للحلاوة الطحينية، بدون ترخيص أو سجل تجاري، بمنطقة الرملة دائرة مركز شرطة بنها، لتخزينه كميات من السكر الحر مجهول المصدر بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

كما تم ضبط 3 أطنان من الدقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة المسؤول عن مخبز سياحي، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة الخانكة، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بأعلى من التسعيرة المقررة من قبل الدولة للاستفادة من فارق السعر لتحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

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