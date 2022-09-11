ضبط مخبز بلدى يبيع خبز ناقص الوزن ويهرب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط مخبز بمركز الدلنجات لبيعه خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك لتجميعه كميات من الدقيق المدعم تقدر بـ 11 شيكارة باجمالى وزن 500 كيلو جرام وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .