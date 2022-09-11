"صحة المنوفية": افتتاح مستشفى الصحة النفسية بقرية ميت سراج بسعة 200 سرير

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة رانيا زكريا مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات، والدكتورة دعاء سمير مدير مستشفى الصحة النفسية بمدينة خلف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتورة زينب رشدى وكيل مستشفى الصحة النفسية بقرية ميت سراج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة، على مساحة 11 ألف متر، وذلك لكى تكون فرعا آخر لمستشفى الصحة النفسية بالمحافظة، ومركزا لعلاج الإدمان عبارة عن عيادات خارجية، وهى "نفسية وعصبية، صحة مرأة، إدمان، أطفال، فيروسات"، بسعة 200 سرير.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الاجتماع الثالث عشر للجنة الدواء والعلاجيات المركزية برئاسة الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة من مديرى الإدارات الفنية المعنية بالمديرية تحت إشراف الدكتور أحمد زكريا مدير الإدارة العامة للصيدلة وسكرتير عام اللجنة، والدكتور نهال رجب الموزى رئيس قسم اليقظة الدوائية بإدارة الصيدلة، ومنسق لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، وذلك بديوان عام المديرية.

وجاء انعقاد الاجتماع وتشكيل اللجنة بهدف تعزيز الاستخدام الأمثل للدواء من خلال الممارسة الصيدلانية الجيدة وعرض كافة المشكلات المتعلقة باستخدام الدواء ومناقشة كافة أعمال لجان الدواء بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بحضور كافة الأطراف المعنية.

هذا وقد تم أثناء الاجتماع التأكد من تفعيل لجان الدواء والعلاجيات المركزية داخل المؤسسات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وعرض التقارير والمشكلات التى تم رصدها من خلال تلك اللجان لإعداد التوصيات والحلول المقترحة، كما تم مناقشة السياسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية داخل المؤسسات الصحية بناء على توصيات وقرارات إدارة مكافحة العدوى.

وفى نفس السياق تم مناقشة بروتوكولات العلاج المختلفة والخطوط الاسترشادية العلاجية داخل المؤسسات الصحية التابعة للمديرية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تعميم نماذج التوعية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لفيروس كورونا ومتحوراته ومناقشة التحديث الوزارى الأخير للبروتوكول العلاجى.