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شريان تنمية جديد بطول 26 كيلو متر.. تفاصيل مشروع الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:00 ص
شريان تنمية جديد بطول 26 كيلو متر.. تفاصيل مشروع الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج مشروع طريق البلينا الصحراوى الغربى بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج فى إطار خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت.

القيادة السياسية من جانبها أعادت الحياة لمحافظة سوهاج من خلال تطوير شبكات الطرق سواء الداخلية منها أو التي تربط المدن ببعضها البعض أو من خلال تطوير الطرق التي تربط محافظة سوهاج بالمحافظات الأخرى وصول إلى ربط المراكز المختلفة بالطرق الصحراوية سواء الشرقى منها أو الغربى.

ومن أهم الطرق بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج كان مشروع طريق البلينا الغربى بطول 26 كيلو متر وتكلفة بلغت 200 مليون جنيه.

تعرف علي الطريق من خلال المعلومات التي يقدما اليوم السابع فى النقاط التالية.

1يربط بين مركز ومدينة البلينا وبين الطريق الصحراوى الغربى.

2يبلغ طول الطريق ما يقرب من 26 كيلو مترا.

3التكلفة الإجمالية لإنشاء الطريق ما يقرب من 200 مليون جنيه.

4الطريق يعد أحد شرايين التنمية الجديدة بمحافظة سوهاج.

5الطريق يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة حيث يسهم بشكل فعال في ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي.

6تم الانتهاء من رصف6 كيلو متر وجار العمل في باقى المسافة.

 

7الطريق يتم تنفيذه من خلال تكسير الصخور، وشق وتمهيد جسر الطريق، بالإضافة إلى أعمال حمايات السيول.

8 - الطريق يبدأ من قرية الحرجة بالبلينا وصولا إلى الصحراوي الغربي.

 

رصف الطريق
رصف الطريق

 

طريق البلينا الصحراوي الغربي
طريق البلينا الصحراوي الغربي

 

الطريق الجديد
الطريق الجديد

 

طريق البلينا الصحراوى
طريق البلينا الصحراوى

 

رصف طريق البلينا الصحراوي الغربي (6)
رصف طريق البلينا الصحراوي الغربي 

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