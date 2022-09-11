شريان تنمية جديد بطول 26 كيلو متر.. تفاصيل مشروع الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج فى إطار خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتنمية، وربط المراكز بالطرق الصحراوية للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت.

القيادة السياسية من جانبها أعادت الحياة لمحافظة سوهاج من خلال تطوير شبكات الطرق سواء الداخلية منها أو التي تربط المدن ببعضها البعض أو من خلال تطوير الطرق التي تربط محافظة سوهاج بالمحافظات الأخرى وصول إلى ربط المراكز المختلفة بالطرق الصحراوية سواء الشرقى منها أو الغربى.

ومن أهم الطرق بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج كان مشروع طريق البلينا الغربى بطول 26 كيلو متر وتكلفة بلغت 200 مليون جنيه.

تعرف علي الطريق من خلال المعلومات التي يقدما اليوم السابع فى النقاط التالية.

1 – يربط بين مركز ومدينة البلينا وبين الطريق الصحراوى الغربى.

2 – يبلغ طول الطريق ما يقرب من 26 كيلو مترا.

3 – التكلفة الإجمالية لإنشاء الطريق ما يقرب من 200 مليون جنيه.

4 – الطريق يعد أحد شرايين التنمية الجديدة بمحافظة سوهاج.

5 – الطريق يخدم منظومة الاستثمار بالمحافظة حيث يسهم بشكل فعال في ربط مركز البلينا بالطريق الصحراوي الغربي.

6 – تم الانتهاء من رصف6 كيلو متر وجار العمل في باقى المسافة.

7 – الطريق يتم تنفيذه من خلال تكسير الصخور، وشق وتمهيد جسر الطريق، بالإضافة إلى أعمال حمايات السيول.

8 - الطريق يبدأ من قرية الحرجة بالبلينا وصولا إلى الصحراوي الغربي.



رصف الطريق



طريق البلينا الصحراوي الغربي



الطريق الجديد



طريق البلينا الصحراوى