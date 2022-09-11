شخصان يتهمان موظفي أمن بالتعدي عليهما في مول بالشيخ زايد

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام موظف أمن بأحد المراكز التجارية في الجيزة، بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص.

بالفحص باشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث، تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بوجود مشاجرة داخل جراج أحد المراكز التجارية بين إثنين من رواد المركز التجارى المشار إليه (الشاكيان) وإثنين من موظفى الأمن بذات المركز (المشكو فى حقهما)، بسبب إعتراض الشاكيان على صرفهما من المول عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .