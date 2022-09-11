سلطات زابوروجيا: سبب وقف وحدات الطاقة بالمحطة الكهروذرية لاحتمال حدوث حالة طوارئ

أ.ش.أ

قال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا المعين من قبل موسكو، فلاديمير روجوف، "إن سبب وقف عمل كل وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية هو احتمال حدوث حالة طوارئ".

وأضاف روجوف في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم السبت:"إن التوربينات والمفاعلات في المحطة تعمل بشكل متذبذب بسبب القصف الأوكراني المستمر"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تقصف منشآت المحطة ومرافق البنية التحتية فيها وخطوط التوتر العالي باستمرار بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وأوضح أنه تم استخدام نظام "الإغلاق البارد" خلال وقف عمل وحدة الطاقة السادسة، وهو ما سيسمح بإعادة تشغيلها في المستقبل.

يُذكر أن سلطات زابوروجيا أعلنت في وقت سابق عن وقف عمل وحدة الطاقة السادسة والأخيرة بالمحطة