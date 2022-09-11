زلزال يخلف تدمرا فى الطرق والمبانى والمحال التجارية بغينيا الجديدة.. صور

كتب: إيهاب محمد

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة شرقى غينيا الجديدة، مما تسبب فى حالة من الذعر على نطاق واسع، حيث أبلغ السكان المحليون عن انقطاع التيار الكهربائى وتضرر البنية التحتية بما في ذلك المباني الرئيسية والمنازل والطرق، بينما لم ترد أى تقارير عن سقوط ضحايا، كما لم تؤكد السلطات رسميا الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى، إن الزلزال تم رصده على عمق 80 كيلومترا في منطقة شرق غينيا الجديدة، وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهي نظام تحذير من موجات المد، إنذارًا بعد الزلزال لكنها قالت في وقت لاحق إن التهديد قد انتهى.



تصدع فى الطريق



صورة لاحد البيوت من الداخل

ومع ذلك، قال إنه لا يزال هناك تقلبات طفيفة في مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية، وأضاف مكتب الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد تهديد فوري من تسونامي لأستراليا.

وشارك سكان بابوا غينيا الجديدة صورًا على الإنترنت للطرق المتصدعة والمباني والسيارات المتضررة والأشياء التي تسقط من أرفف السوبر ماركت، وأفاد الناس في بورت مورسبي، أنهم شعروا بآثار الزلزال، على بعد 480 كم من مركزه.



تاثر المبانى من الزلزال

قال أحدهم: "أستطيع أن أرى حرفياً سطح الأرض يتحرك مثل أمواج البحر"، وكتب آخر "أنا في مستشفى موديلون العام وقد نفد معظم المرضى من المبنى، على الأقل أولئك الذين يمكنهم المشي أو الجري"، وتابع: "لقد أعجبت كيف بقي العاملون الصحيون فى المبنى لرعاية المرضى المصابين بأمراض شديدة والذين لا يستطيعون الحركة، تجربة مزعجة للغاية"، كما قال ثالث: "العيش في شقة من طابقين، أعطاني الاهتزاز انطباع بأن المبنى يمكن أن ينهار، كان الاهتزاز قويًا جدًا وقويًا.. لم أشعر بشيء كهذا من قبل".

الزلازل شائعة فى بابوا غينيا الجديدة، التى تقع على "حلقة النار" فى المحيط الهادئ، وهي نقطة ساخنة للنشاط الزلزالى بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية، وضرب زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر المرتفعات الجبلية النائية في بابوا غينيا الجديدة في عام 2018، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإلحاق أضرار بآلاف المنازل.