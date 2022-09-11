رغم ارتفاع نسبة العاملات فى سويسرا.. تقرير يكشف تقاضى النساء رواتب أقل من الرجال 40%

كتبت: هناء أبو العز

أظهر تقرير عن فجوة الأجور بين الجنسين اعتمدته الحكومة هذا الأسبوع أن النساء في سويسرا يكسبن أكثر من 40 % أقل من الرجال ويتقاضين معاشات تقاعدية أقل ، مشيرا إلى ارتفاع نسبة النساء العاملات بدوام جزئي.

وأظهرت الدراسة الحكومية لفجوة المكاسب الإجمالية بين الجنسين ، التي طلبها البرلمان أن أداء سويسرا كان ضعيفًا نسبيًا في السياق الأوروبي.

وفي عام 2018 ، بلغت نسبة GOEG لسويسرا 43.2٪. وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان إن هذا يعني أن مكاسب النساء أقل بنسبة 43.2٪ من دخل الرجال لجميع ساعات العمل بين سن 15 و 64.

ووجدت أنه في عام 2020 ، كانت فجوة المعاشات بين الجنسين 34.6٪. وبلغ إجمالي المعاش التقاعدي السنوي للمرأة 35840 فرنكاً سويسرياً (36456 دولاراً) في المتوسط ، أي أقل بـ 18.924 فرنكاً من الرجل. وقد عكس ذلك الاختلافات في المشاركة في العمل ، وتأثيرات الأسرة ونماذج الحياة ، والفجوات في الأجور بين الجنسين بمرور الوقت.

وتأتي البيانات قبل أن يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء 25 سبتمبر ما إذا كانوا سيصلحون نظام التقاعد الحكومي عن طريق رفع سن تقاعد النساء بمقدار عام إلى 65 - وهو نفس سن الرجال - وزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في تمويل النظام.