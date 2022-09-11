اليوم السابع
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رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال مركز رعاية وتنمية الطفولة قبل العام الدراسى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:55 م
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال مركز رعاية وتنمية الطفولة قبل العام الدراسى رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال مركز رعاية وتنمية الطفولة
الدقهلية شريف الديب

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تفقد الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، وما تم إنجازه من أعمال تطوير مركز رعاية وتنمية الطفولة فى إطار المرحلة الأولى لخطة تطوير المركز قبل بدء العام الدرسى الجديد.

 

وجاء ذلك بحضور الدكتورة وفاء أبو المعاطى مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة، المهندسة إيمان فاروق الشربينى رئيس المكتب الهندسى بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

تشمل المرحلة الأولى تطوير صالة الأنشطة والمسرح وتزويدها بأحدث أنظمة الصوت والاضاءة وقاعتين لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وقاعتين للأطفال الرضع وركن الألعاب والحديقة.

 

وقد أصدر الدكتور محمود محمد المليجى خلال الزيارة توجيهات واضحة بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بالمرحلة الأولى قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 

وأضاف أن تلك المرحلة يتبعها مرحلة ثانية تشمل الفصول الدراسية والقاعات وباقى أجزاء المركز حرصا على استمرار تقديم مستوى راقى ومتميز من الخدمات وتوفير مكان أمن ومطور ويحتوى على كافة وسائل التعليم والترفيه لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة.

 


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