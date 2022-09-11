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خلال ساعات.. استكمال محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة في منشأة ناصر

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:00 ص
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة في منشأة ناصر المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حماد، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة والقتل العمد فى منطقة منشأة ناصر.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، بقصد بث الخوف فى نفوسهم، وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.  
 
 
وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا تعدوا عليهم.
 

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