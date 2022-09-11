اليوم السابع
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خالد عبد العال يكرم أوائل الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:26 م
خالد عبد العال يكرم أوائل الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة.. صور محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذي أقامته مديرية التربية والتعليم، بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لتكريم أوائل الثانوية العامة بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية .
 
وشمل التكريم 52 طالبا وطالبة من بينهم 12 طالبا وطالبة من ذوي الهمم، وقام مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة خلال الحفل بمنح درع المجلس لمحافظ القاهرة تكريما له.
 
وشهد الإحتفال د. سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم .
 
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القاهرة

تعليم القاهرة

ذوي الهمم

التعليم



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