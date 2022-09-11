جولة "اليوم السابع" داخل معرض "أهلا مدارس" في الزقازيق (صور)

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض "أهلا مدارس"، أمام محطة قطار الزقازيق، لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بميدان عرابى بمدينة الزقازيق.

وأجرى اليوم السابع جولة داخل المعرض والذى يضم 20 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزى المدرسى لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وكذلك الشباب الحاصلين على قروض من جهاز تنمية المشروعات.

وقال محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، أن الغرفة تشارك فى المعرض بمجموعة من التجار لتقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق تصل إلى 10 إلى 15%، لرفع الكاهل عن الأسر والمواطنين، حيث يوفر المعرض كافة المستلزمات، بالإضافة إلى باكية لحوم واخرى للمجمدات ذلك لتوفير كافة احتياجات الاسرة، لافتا أن معرض مستمر حتى بداية شهر أكتوبر.

وقال العارض عزت محمد السيد، إنه يشارك، شنط المدارس، بداية من سعر 30 إلى 200 جنيه، اطقم مدارس، لافتا توفير الباكية مجانا للعارض تسهل علينا فى تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح معقول.

ويكمل حمادة الرفاعى، عارض ثلاجة مجمدات انه يشارك سنويا بالمعارض، وانه يقدم تخفيضات بناء على توجيهات المحافظ لتخفيف العبء عن المواطنين، تكاد تصل لسعر الجملة.

أما أحمد عاطف عارض أحذية، قال إنه يشارك للعام الرابع، وأن لديه أسعار أقل بكثير من سعر السوق، بالإضافة إلى جودتها الغالية، كما أنه يقدم عروضا وخصومات.

أما محمد عبدالحميد احد شباب انه يشارك بشنط مدارس وكراسات، واقلام، بسعر اقل 25%، ويكمل أحمد السيد من أبو حماد، عارض أحذية إنه يقدم تخفيضات تصل إلى 25% ايضا، لافتا انه يشارك منذ 14 عاما.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل والتصدى لجشع التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة فى التوسع فى إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودى الدخل.

وقرر المحافظ خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 110 جنيهات لتصبح 105 جنيهات، واللحوم الضأن من 135 جنيها لتصبح 130 جنيها، والمفروم من 110 ليصبح 105 جنيهات، وذلك تصديا للغلاء وجشع التجار، مؤكداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

كما قرر محافظ الشرقية خفض 10 % عن الأسعار المعلنة بالمعرض للأحذية والشنط والزى المدرسى بمناسبة العام الدراسى الجديد.