تموين الأقصر تضبط كمية من الأرز والدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط طن و550 كيلو أرز ودقيق تمويني مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وذلك خلال حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن وتجار التموين ومشروع جمعيتي والسلع المدعمة من الدولة، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تشكيل لجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والطيب فهمى مدير تموين البياضية، ويوسف محمد وأحمد ربيع من رجال المديرية، وذلك للقيام بحملة مفاجئة بناحية البغدادى والحبيل، نجحت فى ضبط عدد طن و350 كيلو أرز تمويني مدعم لدى تاجر مشروع جمعيتي للحيازة والتجميع بالاستيلاء بغرض البيع بالسوق السوداء، وتحرر محضر 5675 جنح ضد "ا.م.م"، وتم ضبط عدد 4 جوال دقيق بلدى مدعم مخابز بوزن 200 كيلو مخبز حر غير مرخص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5676 جنح ضد "ا.خ.ع"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أكد تامر صلاح مدير مديرية تموين الأقصر، على توافر جميع السلع التموينية فى المنافذ، وتم صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، ويتم صرف السلع وأصناف المنتجات الغذائية، على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، موضحًا أن الدعم المقرر للأقصر 909 ألف بطاقة تموينية و50 % من بطاقات الأقصر وصل لهم رسائل بزيادة الدعم بمبلغ اجمالى 15 مليون جنيه، حيث توجد تعليمات مشددة من وزير التموين أن يكون لدينا مخزون كاف من كافة السلع التموينية ولا يوجد شكاوى مطلقا من قلة السلع التموينية.



وكيل تموين الأقصر خلال ضبط الدقيق والأزر المدعم



تموين الأقصر تضبط طن و550 كيلو أرز ودقيق تمويني