تعليم بنى سويف تفوز بـ50 ميدالية "ذهبية وفضية وبرونزية" فى مسابقات هيبو الدولية

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمديرية التربية والتعليم بمناسبة حصول طلاب بني سويف على 5 ميداليات ذهبية، و26 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية، وذلك ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة هيبو للغة الإنجليزية، وكانجاور للرياضيات، و" AMO " للرياضيات، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم، وشارك فيها أكثر من 200 طالب وطالبة من أبناء محافظة بني سويف.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بهذه المشاركة المتميزة والأداء المشرف لأبناء بني سويف،مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والمسابقات العلمية والرياضية ،الأمر الذي ينعكس على تنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية والذهنية،ويوسع من مداركهم ويرسخ لمهنجية التفكير العلمي من خلال المشاركة في برامج وأنشطة ومسابقات تعير عن طاقاتهم وتساعد في الكشف عن مواهبهم وملكاتهم العقلية

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه قد تمكن طلاب بني سويف من حصد 5 ميداليات ذهبية في مسابقة AMO الدوليةللرياضيات،بجانب الحصول على 11 ميدالية فضية و6 برونزية و5 شهادات تفوق دولية و7شهادات مشاركة دولية ، وفي مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات أحرز 15 طالبا الميدالية الفضية و13 برونزية و60 طالبا وطالبة على شهادات تفوق دولية و47 شهادة مشاركة دولية ، بينما شارك 37 طالبا وطالبة في مسابقة هيبو الدولية للغة الإنجليزية في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة ليصل إجمالي الطلاب 209 طالب وطالبة.

وتوجه "عبد التواب"بالتهنئة للطلبة الفائزين على هذا الانجاز متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب والطالبات الفائزين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم ، ومعرباً عن شكره وتقديره لقيادات تعليم بني سويف في مقدمتهم الأستاذ محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة قد شارك فيها الطلاب في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي،وتهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات والعمل على اكتشاف المواهب والمتميزين في الرياضيات.