تسجيل دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول في موانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .