اليوم السابع
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تسجيل دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول في موانئ بورسعيد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:23 م
تسجيل دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول في موانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن،  كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة  سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة  .

 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .


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