اليوم السابع
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تخريج دفعة جديدة من "البارون الصغير - أطفال اليوم رواد الغد".. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:24 م
تخريج دفعة جديدة من "البارون الصغير - أطفال اليوم رواد الغد".. صور قصر البارون
كتب محمد أسعد

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شهد قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، الحفل الختامي لتخريج الدفعة الثانية من المعسكر  الصيفي للأطفال، تحت عنوان "البارون الصغير - أطفال اليوم رواد الغد"، والذي ينظمه القصر للموسم الثاني على التوالي، وذلك بالتعاون مع نادي يونسكو بناة المستقبل، وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار.
 
وحضر الحفل الدكتور عبد الله سعد مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة، والدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون، وساندرا فريد مستشار وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية.
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وأوضحت الدكتورة بسمة سليم خلال الكلمة التي ألقتها في الحفل، أهداف المعسكر والذي يسلط الضوء على تعزيز  المهارات الشخصية لدى الأطفال؛ وتقديم البرامج التنموية والتي من شأنها تعزيز و اكتشاف ودعم ميولهم وإثراء مواهبهم في بيئة محفزة وداعمة، مع تهيئة الجو العام لهم بالفكر الريادي، بما يؤهلهم ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، داعمين لعجلة الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة مصر 2030.
 
ومن جانبها تحدثت  ساندرا فريد مستشار الوزير للشئون الاقتصادية، عن أهمية ريادة الأعمال في قطاع السياحة، وأهمية دور البرنامج في  تنمية شخصية الطفل وغرس قيمة العمل، و تنمية مهارات التفكير الابتكاري، واكتساب القدرة المالية على إدارة النفقات والدخل المالي، كما تعزز من تنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، ومهارات القيادة.
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كما شهد الحفل افتتاح معرض المشروعات الصغيرة لعرض  مجموعة من الأعمال الفنية والأشغال اليدوية التي قام الأطفال بتعلمها وتنفيذها خلال فترة المعسكر.
 
واختتم الحفل فعالياته بتكريم السادة المدربين والمشرفين على المعسكر، وتوزيع شهادات التخرج على الأطفال المشاركين.
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

قصر البارون

تدريب الأطفال



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