اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلينكن يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية التزام بلاده بأمن الطاقة بأوروبا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:00 ص
بلينكن يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية التزام بلاده بأمن الطاقة بأوروبا بلينكن
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التزام الولايات المتحدة بأمن الطاقة في أوروبا.
 
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني - إن بلينكن ناقش مع رئيسة المفوضية أطر التنسيق "لمحاسبة روسيا" على حربها ضد أوكرانيا.
 
كما ناقش بلينكين وفون دير لاين أهمية ضمان استمرار الاستقرار والأمن في البوسنة والهرسك. 
 
وشدد بلينكن على أهمية نجاح المؤتمر السابع لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

بلينكن

الولايات المتحدة

الطاقة فى اوروبا

اوروبا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة