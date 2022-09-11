انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث بجامعة المنصورة الجديدة

فريق المحافظات

تفقد اليوم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثالث، لطلاب المستوى الأول بكليات جامعة المنصورة الجديدة، حيث قامت الجامعة بطرح عدد من المقررات في البرامج المختلفة، تلبية لاحتياجات عدد من الطلاب، الملتحقين بالدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022، وذلك طبقا للخطط الدراسية الموضوعة للطلاب وذلك حرصا من إدارة الجامعة، على تلبية احتياجات أبنائها الطلاب ورغباتهم، حيث تقوم الدراسة على نظام الساعات المعتمدة والذي يتيح عقد 3 فصول دراسية.

وأكد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على الفريق الطبي المتواجد بالجامعة، بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامتهم خلال انعقاد الاختبارات.

وتفقد رئيس الجامعة اللجان وإطمئن على الطلاب، واطلع رئيس الجامعة على أوراق الأسئلة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين، موجها الشكر لكل من ساهم في أعمال الكنترول والإعداد للامتحانات، وأثنى على تواجد أفراد الأمن الداخلي والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أي مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.