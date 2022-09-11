اليوم السابع: مصر تدعم القضاء فى أفريقيا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر تدعم القضاء فى أفريقيا.. التعليم: سداد مصروفات المدارس الرسمية على 3 أقساط.. "اتصالات النواب" تطالب بإنهاء كابلات الفايبر ومشروع التحول الرقمى

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مصر تدعم القضاء فى أفريقيا.. الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة ويشدد على أهمية الوعى الشعبى لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية.. والمشاركون يعربون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها نموذجا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء

التعليم: سداد مصروفات المدارس الرسمية على 3 أقساط.. تحصيل الرسوم إلكترونيا من منافذ البريد وخدمات "فورى" بالرقم القومى للطالب.. وتوجيه بمتابعة السداد وتوريد أنصبة المدارس



"اتصالات النواب" تطالب بإنهاء كابلات الفايبر ومشروع التحول الرقمى.. تقرير اللجنة يؤكد ضرورة تحسنى خدمات الإنترنت بالتعليم وتطبيق لائحة الجزاءات بحسم مع شركات المحمول "الصحة": غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا رئيس الوزراء يتابع تجهيزات مؤتمر المناخ.. شرم الشيخ تواصل الاستعداد لـCOP27 وتتحول إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة "الصحة": غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا

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