المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بأوائل الشهادة الثانوية والابتدائية

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، بأوائل الشهادة الثانوية والابتدائية الازهرية فى ديوان عام المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، بحضور الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة وعلاء العريان الوكيل الثقافي بالمنطقة، أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي والعلاقات العامة ومصطفي بهي مدير التعليم الابتدائي وأمين عزام مدير التدريب بالمنطقة و نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية.

وهنأ وكيل أول المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، الطلاب الأوائل وحثهم على الاستمرار وبذل الجهد والتفوق، ودعا فضيلته باقي طلاب وطالبات المنطقة بالحذو حذوهم وبذل المزيد من الجهد ليتمكن الطالب الأزهري من اختيار ما يرغب من كليات تمكنه من خوض مجالات العمل المختلفة.

كما شكر الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية الطلاب الأوائل على سعيهم الدؤوب وذكرهم بأنهم يمثلوا الأزهر الشريف في جميع الميادين فلا بد أن يكونوا قدر المسؤولية.