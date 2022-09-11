اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بأوائل الشهادة الثانوية والابتدائية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:56 م
المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحتفل بأوائل الشهادة الثانوية والابتدائية جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر

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احتفلت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، بأوائل الشهادة الثانوية والابتدائية الازهرية فى ديوان عام المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، بحضور الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة وعلاء العريان الوكيل الثقافي بالمنطقة، أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي والعلاقات العامة ومصطفي بهي مدير التعليم الابتدائي وأمين عزام مدير التدريب بالمنطقة و نبيلة الصياد موجه عام التربية الاجتماعية.
 
وهنأ وكيل أول المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، الطلاب الأوائل وحثهم على الاستمرار وبذل الجهد والتفوق، ودعا فضيلته باقي طلاب وطالبات المنطقة بالحذو حذوهم وبذل المزيد من الجهد ليتمكن الطالب الأزهري من اختيار ما يرغب من كليات تمكنه من خوض مجالات العمل المختلفة.
 
كما شكر الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية الطلاب الأوائل على سعيهم الدؤوب وذكرهم بأنهم يمثلوا الأزهر الشريف في جميع الميادين فلا بد أن يكونوا قدر المسؤولية.

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