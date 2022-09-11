اليوم السابع
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المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة ينظم دورة "فهم أعمق" للمراهقين

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:12 ص
المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة ينظم دورة "فهم أعمق" للمراهقين المعهد القبطى يعلن عن دورة "فهم أعمق" للمراهقين
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن المعهد القبطى الأرثوذكسى للمشورة بكنائس وسط القاهرة، أنه بصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة ورئيس مجلس إدارة المعهد، عن فتح باب التقديم لدورة #فهم_أعمق خلال الفترة من 2022/10/1 حتى 2022/12/17.
 
وذكر المعهد أن هناك برنامجين منفصلين، هما كورس للمراهقين (سن إعدادي) وكورس لخدام و أولياء أمورمرحلةالمراهقة. 
 
وتنظم الدورات يوميآ من 2 ظ إلى 8 م عدا يوم الجمعة، ويمكن الحجز أون لاين أو عن طـريـق إرسـال رسـالـة لصفحة المعهد. 
 
 

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معهد المشوره الارثوذكسيه



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