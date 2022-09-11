اليوم السابع
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"الماهر بالقرآن" برنامج لتصحيح تلاوة المشاهدين على قناة "أهل القرآن"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:54 م
"الماهر بالقرآن" برنامج لتصحيح تلاوة المشاهدين على قناة "أهل القرآن" الماهر بالقرآن
كتب - إسماعيل رفعت

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ينطلق برنامج "الماهر بالقرآن" على قناة "أهل القرآن" مساء اليوم الأحد، من إعداد وتقديم الدكتور مصطفى سمير المتخصص والمجاز بالقراءات العشر.
 
ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاهدين الفرصة للقراءة الصحيحة لكتاب الله وبشكل ميسر.
 
وسيركز البرنامج على شرح تجويد الآيات والاستماع لمشاركات المشاهدين وتصحيحها على الهواء مباشرة لكل الشرائح والأعمار، كما يمكن استقبال مشاركات المشاهدين وتقييمها.
 
وتعد قناة "أهل القرآن" الفضائية من القنوات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وتهتم بتعليم ونشر كتاب الله، وتغطية المسابقات القرآنية داخل وخارج المملكة.
 
كما أنها تُنَوع في برامجها لتُخاطب مختلف شرائح الجمهور لتُقدم ما يفيد ويثري المشاهد.
 
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الماهر بالقران
 

الماهر بالقرآن

برنامج الماهر بالقرآن

قناة الماهر بالقرآن

الدكتور مصطفى سمير





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