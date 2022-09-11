اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 08:06 م
أكرم القصاص
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العاهل الأردني يبحث مع وفد أمريكي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 08:00 م
العاهل الأردني يبحث مع وفد أمريكي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعمان.


وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.. كما جرى بحث آفاق التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني.. وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها.


وأعرب الملك عبدالله الثاني -خلال اللقاء- عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من القطاعات.


من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد بدور الأردن المحوري في المنطقة، مؤكدين حرص بلادهم على تعزيز أوجه التعاون مع المملكة، ومواصلة الدعم المقدم لها.


الأردن

الملك عبد الله الثاني

الكونجرس الأمريكي

الأردن والولايات المتحدة



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