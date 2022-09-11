الصين تنجح فى اختبار ثانى طائرة إطفاء برمائية عملاقة

أ.ش.أ

نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز "إيه جي 600 إم" يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة.

وذكرت الشركة الصينية لصناعة الطيران وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الأحد، أن الصين ستنتج أربعة نماذج أولية للطائرة "إيه جي 600 إم"، وهي نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق ينتمي إلى عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة لتنفيذ مهام اختبار الطيران، حسبما أعلن مطورها أخيرا.. مشيرة إلى أن النموذج الأولي الثاني من طائرة الإطفاء "إيه جي 600 إم" أكمل أول مهمة اختبار طيران له يوم السبت الماضي في مدينة "تشوهاي" بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي البلاد.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة قامت بأداء جيد وعملت جميع أنظمتها بشكل مستقر خلال الرحلة التي استمرت لمدة 22 دقيقة، وستخضع الطائرة بعد ذلك لاختبارات طيران أخرى مثل جمع المياه وإلقائها؛ الأمر الذي يعد من المهمات الرئيسية لطائرة الإطفاء البرمائية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يخضع النموذجان الأوليان الثالث والرابع للطائرة، لأول اختبار طيران لهما خلال نوفمبر المقبل وفي مطلع عام 2023 على التوالي.

وقد طورت الشركة عائلة الطائرة البرمائية الكبيرة "إيه جي 600" التي تعرف باسم "كونلونغ"؛ لتلبية حاجات مهام الإطفاء والإنقاذ البحري، فضلا عن عمليات إنقاذ حاسمة أخرى في حالات الطوارئ.