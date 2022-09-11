الصحة: الأطفال أكبر من 6 شهور يمكن أن يحصلوا على لقاح الأنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال الأكبر من 6 شهور يمكن أن يحصلون على لقاح الأنفلونزا

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أنواع الأنفلوانزا الموسمية، موضحة أن تلقى لقاح الأنفلوانزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الأنفلونزا.

وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى اليوم، تتفرع فيروسات الأنفلونزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الأنفلونزا الأخطر إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت: تنقسم فيروسات الأنفلونزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الأنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة».

وتابعت: أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة مشيرة إلى أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات