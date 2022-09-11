اليوم السابع
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الشرطة الفرنسية تضبط 38 مهاجر غير شرعى من الهند وباكستان

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:22 ص
الشرطة الفرنسية تضبط 38 مهاجر غير شرعى من الهند وباكستان لاجئين
كتبت: هناء أبو العز

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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شاحنة تقل 38 لاجئا من الهند وباكستان، أثناء محاولتهم الدخول إلى باريس بطريقة غير شرعية.
 
ونشرت فرانس انفو، أن  الضباط  لاحظوا أن السيارة كانت منخفضة جدًا عن الأرض، بما يعنى انها كانت محملة بقدر زائد على قدرتها.
 
وتم توقيف الشاحنة، وتفتيشها بالقرب من ليون، وبحسب الشرطة ، فقد عبر المهاجرون الحدود من إيطاليا وأرادوا مواصلة رحلتهم إلى باريس.
 
وقالت الشرطة لفرانس إنفو إن المهاجرين من الهند وباكستان، و يقال إنهم أمضوا عدة أيام دون طعام وشراب.
ولا يزال البحث جارى عن سائق الشاحنة،  الذى  هرب أثناء التفتيش.
 
 
 

فرنسا

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