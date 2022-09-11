السفير الكوري بالقاهرة يرحب بتوسع الشركات الكورية فى السوق المصرى

كتبت رباب فتحى

التقى السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك بوزير المالية المصرية د. محمد معيط اليوم الأحد بحضور ممثلي الجالية والشركات الكورية في مصر وتبادل الجانبان أراء حول سبل إيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في مصر بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم لها، وفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية اليوم.

وكان يرافق السفير هونج كبار المسئولين الكوريين من جمعية رجال الأعمال الكوريين في مصر ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA) في القاهرة والجالية الكورية والمجلس الفرعي في القاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج ونقلوا بوضوح خبراتهم والصعوبات التي يتعرضوا لها في مجال الأعمال في مصر.

من جانبه، أعرب السفير هونج عن امتنانه للجهات المعنية المصرية منها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على ما بذلته من الجهود حتى الآن لحل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية متمنيًا أن تساهم هذه المناسبة في استمرار وانتظام قناة التواصل المباشرة بين الحكومة المصرية والشركات الكورية التي تعمل بشكل نشط.

وبالأخص، أشاد السفير هونج بمشاركة الشركات الكورية في تحسين مستوى معيشة الشعب المصري من خلال الفوز بمناقصات عدة مشروعات في مصر مثل فوز شركة هيونداي روتيم بمناقصة مشروع توفير عربات القطار للخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة وفوز شركة الطاقة المائية والنووية الكورية بمناقصة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية وغيرها، كما ذكر أن سفارة جمهورية كوريا في مصر ستستمر عملها للتواصل مع الحكومة والشركات المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة القادمة.

من جانبه، ذكر الوزير د. محمد معيط أن اللقاء كان فرصة جيدة للتعرف عن قرب على أنشطة الشركات الكورية في مصر، متطلعًا إلى أن يشهد زيادة الاستثمارات الكورية في مصر قائلا أنه سيبذل قصرى جهوده لدعم أنشطة الشركات الكورية في مصر.

وقدم ممثلو الشركات والجالية الكورية الذين حضروا اللقاء شكرهم لمعالي الوزير د. محمد معيط على هذا اللقاء وأنه ساهم فى زيادة وعيهم بسياسات الحكومة المصرية لدعم أنشطة الأعمال مشيدين بدور هذه المناسبة لنقل التجربة العملية من مواقع الأعمال المختلفة.

حتى الآن، يوجد أكثر من 170 شركة كورية عاملة فى السوق المصري ويصل مبلغ الاستثمار الكوري في مصر حوالي 800 مليون دولار أمريكي.