السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين لحيازتهما 10 طرب حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة بالسجن 5 سنوات لكل من " م.ت.ا" و " م.س.ع " و "ع.ع.ع" وغرامة خمسون ألف جنيه لكل منهما، في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4107 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أن التحريات السرية دلت علي قيام كل من " م.ت.ا" عامل محاره و " م.س.ع " سائق و " ع.ع.ع" بائع خضروات ، بمزاولة نشاطا اجراميا في الاتجار بالمخدرات مستخدمين سيارة في عملية الترويج ، فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار ، تم ضبطهما داخل سيارة وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي عدد 7 طرب لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثالث عثر بحوزته علي عدد 3 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ، وبتفتيش المتهم الثالث وجد بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهتما بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم , والسيارة في عملية الترويج وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهين علي النيابة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .