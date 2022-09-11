الداخلية الموريتانية تجتمع بالأحزاب مجددا تحضيرا للانتخابات التشريعية

‏كتبت إسراء ‏أحمد فؤاد

عقدت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية اجتماعا مشتركا مع 24 حزبا سياسيا، من أحزاب الأغلبية والمعارضة، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، وللاستماع للردود المقدمة من طرف الأحزاب وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات .

وبحسب وكالة الانباء الموريتانية، فانه من المتوقع أن تبدأ إثر الاجتماع المرحلة الثانية من التشاور الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية حول الانتخابات المقبلة، وبدأ في 12 يوليو الماضي.

ويعد هذا هو الاجتماع الثاني الذي تعقده الداخلية مع الأحزاب فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.

وفي بيان قالت الداخلية الموريتانية إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية واللامركزية في 12 يوليو 2022 مع الأحزاب السياسية.

وأكدت الداخلية أن هذا اللقاء يسعى لضمان سير الانتخابات المقبلة في جو يضمن مشاركة الجميع و بطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة، حسب البيان.