التحقيقات: عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في المقطم نفذت 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى المقطم ، نفذوا 4 جرائم سابقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه .

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من وفاة نجلها إثر حادث تصادم بمنطقة المقطم حال إستقلاله دراجة " سكوتر" وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر سيدة من وفاة نجلها إثر حادث تصادم بمنطقة المقطم بالقاهرة حال إستقلاله دراجة "سكوتر".

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، تبين من خلال الفحص أنه أثناء قياده نجل السيدة المشار إليها "المتوفى" دراجة "سكوتر" والسير بالمنطقة محل الواقعة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وبصحبته آخر يقود دراجة "سكوتر" إصطدم المتوفى بمركبة "توك توك" مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة ووفاته.

يإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مستقلى مركبة "التوك توك" المتسببة فى الحادث ( 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – لهم معلومات جنائية ) تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المواطنين قائدى السيارات كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض "سكين" ، وبمواجهتهم إعترفوا بأنه أثناء إلتفاف مركبة "التوك توك" خاصتهم عكس الإتجاه بالمنطقة محل الواقعة تصادف مرور المتوفى مستقلاً دراجته "سكوتر " فإصطدم بالمركبة من الأمام وسقط أرضاً ، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وحدوث تلفيات بمركبة "التوك توك" ولاذوا بالفرار .

تأيدت الواقعة بشهادة ( 5 ) أشخاص من بينهم (سائق دراجة نارية "تروسيكل" قام بنقل مركبة "التوك توك" المتسببة فى الحادث – "ميكانيكى وصاحب ورشة" قاما بإصلاح تلفيات مركبة التوك توك عقب الحادث)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.