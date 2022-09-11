اليوم السابع
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الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:33 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة للسكان: العاملون بالمجال الإنساني يواجهون تهديدات جسيمة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:00 م
الأمم المتحدة للسكان: العاملون بالمجال الإنساني يواجهون تهديدات جسيمة الأمم المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تهديدات ومخاطر جسيمة، تتفاقم بسبب قيود الوصول؛ ويحتاج هؤلاء إلى الدعم الكامل للعمل بأمان وفعالية، وقالت إنهم "يعملون معا في الخطوط الأمامية لحالات الطوارئ،" لننعم بكوكب أكثر صحة وأمانا وإنصافا.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت المسؤولة الأممية أنه غالبا ما يكون أولئك الذين عانوا من النزاعات والكوارث قادرين أكثر من غيرهم على تقديم الخدمات لمن يحتاج إليها، لأن عملهم نابع من فهمهم العميق للوضع. وينطبق هذا على العاملين في المجال الإنساني في كل من اليمن، وبنجلاديش، وأوكرانيا.


وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الدعم النفسي هو شكل من أشكال الإسعافات الأولية في أوكرانيا، حيث دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان إنشاء مركز يقدّم المساعدة النفسية والطبية والقانونية للناجين من العنف المرتبط بالنزاع، يشمل ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، الذي غالبا ما يزداد حدوثه في أوقات الأزمات.


الأمم المتحدة

المجال الإنساني

العاملون بالمجال الإنساني

ناتاليا كانيم

صندوق الأمم المتحدة للسكان



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