ارتفاع استهلاك الحديد إلى 3.9 مليون طن بسبب المشروعات القومية خلال 6 شهور

كتب هانى الحوتى

ارتفع الاستهلاك المحلي لحديد التسليح إلى 3,895 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، بزيادة 15% عن النصف الأول من العام الماضي، والتي بلغت 3,398 مليون طن، وذلك نتيجة محافظة المشروعات القومية على نفس وتيرة الاستهلاك الجيدة، ومن ناحية أخرى زادت معدلات استهلاك البناء الخاص بشكل مشجع.

كما حافظ السوق المحلي، على المستوى المرتفع الذي حققه في استهلاك الصلب المسطح، حيث بلغ 787 ألف طن في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ802 ألف طن في النصف الأول من العام الماضي بانخفاض 2%.

وبالنسبة للوضع العالمي، انخفض استهلاك الصلب عالميًا في النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 972 مليون طن بانخفاض قدره 3.3% عنه في النصف الأول من عام 2021 والذي بلغ 1,005 مليون طن، وأهم أسباب ذلك أن الصين التي تمثل 54% من الإنتاج العالمي، مازالت نشطة في تنظيم قطاع التنمية العقارية، كما أنها تواصل فرض إجراءات صارمة للحد من انبعاثاتها البيئية، مما أدى لانخفاض إنتاجها بـ6.4%، وانخفض إنتاج روسيا بنحو 6%، بينما خسرت أوكرانيا أكثر من 60% من إنتاجها في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.