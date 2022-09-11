أخبار الاقتصاد اليوم.. الصناعة تعلن عن طرح 100 مصنع للمنتجات النهائية أمام المستثمرين

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 11-9-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمي

وزير الصناعة يعلن عن طرح 100 مصنع للمنتجات النهائية أمام المستثمرين قريباً

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمسئولى الوزارة لكافة المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على أرض الواقع على التحديات والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير لمدينة الجلود بالروبيكى والتى تضمنت زيارة عدد من المدابغ بالمدينة إلى جانب المركز التكنولوجى ومصانع الغراء بالإضافة إلى منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، وقد رافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى المسئولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، و احمد رضا المشرف العام على المراكز التكنولوجية.

المالية: تشكيل أول لجان طعن ضريبى "مدمجة" للتيسير على الممولين والمكلفين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل أول لجان طعن ضريبي مدمجة تختص بالفصل في أوجه الخلاف بين الممولين أو المكلفين ومصلحة الضرائب المصرية والمحددة بصحيفة الطعن والمتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

تختص لجان الطعن المدمجة بالطعون المحالة من الإدارات المركزية لمركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتحفيز مناخ الاستثمار فى مصر تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية

تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي أشارت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف علي مشروع تنمية الاسرة إلى أنه تم تحديد تواريخ تسليم 24 وحدة صحة تابعة لوزارة الصحة لتكون مراكز لتنمية الأسرة وتنفيذ زيارات ميدانية لثلاث وحدات على وشك الانتهاء، هي وحدة كفر داوود بالبحيرة، وحدة كوم امبو ووحدة بلانة بأسوان، وتحديد الخدمات الطبية التى ستقدم بالمراكز الصحية لمراكز صحة وتنمية الأسرة والهيكل الوظيفي للوحدات، مشيرة إلى توفير عدد من وحدات التدريب الإنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية مع توفير فرص تدريب انتاجي لخريجات برنامج ريادة الأعمال.

مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق الناشئة بـ"الأيسكو" للمرة الثانية على التوالي

فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee"GEMC" التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.

بذلك تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، ليصبح بذلك أيضًا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، وذلك للمرة للثانية على التوالي، حيث سيكون لرئيس الهيئة نائبين في الأيسكو هما هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية وهيئة سوق المال بتركيا.

كان منصب رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة، قد بات شاغرًا بعد رحيل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة السابق، ليترشح الدكتور فريد على ذات المنصب ويفوز لتحتفظ مصر بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى للمرة الثانية على التوالي، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكوادر والقيادات المصرية على تبنى وتنفيذ سياسات لتطوير وتنمية أسواق المال عالمياً.

البترول: 317 مليون قدم مكعب غاز يومياً إنتاج رشيد والبرلس 2021/2022

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الطلب العالمى المتزايد على موارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى شجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الاستفادة من المستويات الحالية للأسعار العالمية ، مشيراً إلى تبنى عدة دول للغاز الطبيعى كوقود أساسى للمرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقى الكامل.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتى رشيد والبرلس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2021/2022.

وأضاف الملا أن شركتى شل وبتروناس شركاء قطاع البترول في مناطق عمل الشركتين أعربا عن التزامهما الكامل بتكثيف أنشطتهما خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج من هذه المناطق والتى لا تزال تزخر باحتياطيات واعدة.

ومن جانبه استعرض المهندس محمد سمير رئيس شركتى رشيد والبرلس معدلات الإنتاج خلال العام حيث بلغ انتاج الغاز حوالى 317 مليون قدم مكعب غاز يومياً بنسبة تبلغ 158% من المستهدف ، كما بلغ انتاج المتكثفات 6300 برميل يومياً بنسبة تبلغ 129% من المستهدف ، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات إلا أنه قد تم المحافظة على معدلات الإنتاج بشكل طبيعى.