10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات المقبلة

محمود طه حسين

تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع أعضاء لجنة التربية بالمجلس الأعلى للجامعات شكل امتحانات الثانوية العامة في السنوات المقبلة، نقدم في التقرير التالى تفاصيل مهمة عن شكل التقييم في الثانوية خلال السنوات المقبلة.

ـ الاعتماد على التقييم الجديد الذى يقيس فهم نواتج التعلم لدى الطلاب.

ـ عودة الأسئلة المقالية للامتحانات.

ـ تضمين الأسئلة 30 % أسئلة مقالية و70% اختيار من متعدد.

ـ توفير نماذج استرشادية للطلاب عن شكل الأسئلة وطبيعتها.

ـ إعادة ضبط الأسئلة وصياغتها وعودة مديرى عموم تنمية المواد الدراسية للإشراف عليها والاشتراك في وضعها.

ـ وضع الأسئلة من خلال بنوك الأسئلة.

ـ استمرار تطبيق التصحيح الإلكترونى في أسئلة الاختيار من متعدد.

ـ أيضا تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا من خلال المعلمين بعد تدريبهم على التصحيح الإلكترونى عبر الماسح الضوئى.

ـ سيتم التصحيح عبر الكنترولات المختلفة.

ـ لا تغيير فى مجموع الثانوية العامة.