اليوم السابع
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السبت، 10 سبتمبر 2022 07:54 م
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خلال زيارته لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي..

وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءً مع قيادات "مصر للألومنيوم" والنواب بنجع حمادي

السبت، 10 سبتمبر 2022 06:51 م
وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءً مع قيادات "مصر للألومنيوم" والنواب بنجع حمادي وزير قطاع الاعمال خلال القاء
كتب عبد الحليم سالم

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خلال زيارته لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام لقاء موسعا، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع القيادات التنفيذية للشركة وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
وأكد الوزير أن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والحرص على بحث سبل تطويره وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج، ومشيدا بحرص العاملين على تطوير المصنع.
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وقد استمع الوزير إلى عرض تقديمي حول مجمع مصر للألومنيوم ونتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح المحققة وفقا للنتائج الأولية للعام المالي 2021-2022 نحو 2.4 مليار جنيه، وكذلك استعراض دراسة مشروع تأهيل خطوط الإنتاج والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركة.
 
كما استمع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى الرؤى والأفكار التي طرحها السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول المصنع ومشروع التطوير.
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حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمود سالم العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم.
 
كان الوزير قد استهل زيارته للشركة بتفقد معرض المنتجات ثم قام سيادته بجولة ميدانية في مصانع الشركة ووحدات الإنتاج والورش والمسابك.
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قنا

نجع حمادى

الالومنيوم

قطاع الاعمال

محمود عصمت



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