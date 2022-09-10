وزير التنمية المحلية ينعى سائق بالوزارة توفى إثر حادث موكب الوزير أغسطس الماضى

كتب على عبد الرحمن

نعى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بخالص الحزن والأسى محمد على عبد الجواد، أحد السائقين بالوزارة، والذى وافته المنية اليوم "السبت" خلال تلقيه العلاج بمستشفى العلمين النموذجي، عقب إصابته فى الحادث المرورى الذى تعرض له موكب وزير التنمية المحلية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال اللواء هشام آمنة فى بيان للوزارة، إن السائق الراحل كان يتميز بالإخلاص والتفانى فى العمل طوال فترة تواجده بالوزارة، وكان يشهد له زملائه بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

ووجه وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة العمل على انهاء كافة الاجراءات الخاصة بخروج الجثمان من المستشفى لإنهاء مراسم الجنازة وتقديم كل التيسيرات لأسرة الفقيد .