وزيرة التضامن توجه بإطلاق قافلة لتوزيع شنط مدرسية وكراتين غذاء بالفيوم.. صور

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بإطلاق قافلة طبية تنموية شاملة، بالتعاون مع جامعة الأزهر على مدار يومين، لمركز يوسف الصديق قرية النزلة بمحافظة الفيوم، و تم توزيع 1500 حقيبة وقائية، فضلًا عن توزيع 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها، بالإضافة إلى كراتين غذاء.

وأكدت "القباج" أن الوزارة تتعاون في هذا الشأن مع جامعة الأزهر، فى إطار تقديم الدعم الخدمي والمجتمعي للقرى الأكثر احتياجا، حيث تتضمن القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والاقتصادية التي تستهدف تنمية المواطن وتيسير تقديم الخدمات له.

ومن جانبه أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن هذة القافلة هى الثانية لمحافظة الفيوم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تحرص الجامعة على التنفيذ والمشاركة في جميع المبادرات الرئيسية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة يشارك بها 11 تخصصا طبيا، و32 طيبًا بشريا، و15 عضو هيئة تدريس فى جميع المجالات التنموية.

و شملت القافلة التى استمرت أعمالها لمدة يومين العديد من الأنشطة والبرامج، حيث تضمنت توفير الكشف الطبى للأهالي بالعديد من التخصصات من الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والباطنة والجهاز الهضمي وعيادات خاصة لتنظيم الأسرة والتحاليل الطبية إضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف مع توفير الأدوية.

ومن خلال برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تم تنظيم ورش تعريفية بالمشروع فى القرية وتنفيذ جلسات تحفيز على العمل إضافة إلى تسليم مشروعات متناهية الصغر لمستفيدى برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

كما تضمنت القافلة تنفيذ أنشطة زراعية وبيطرية، حيث تم توفير الرعاية البيطرية من التحصينات والعلاجات المختلفة، إضافة إلى عقد ندوات بيطرية لتوعية الأهالي، وعلى الجانب الزراعى تم زراعة شتلات فاكهة وتنظيم الندوات الزراعية عن رعاية وإنتاج المحاصيل الزراعية.

وعلى الجانب التوعوي تم تنظيم الندوات الاجتماعية مثل مناهضة العنف ضد المرأة والتطرف وندوات التوعية الصحية والبيطرية للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بمحو الأمية ،كما وفر الهلال الأحمر المصري اللقاحات اللازمة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأهالي، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة دعم نفسى واجتماعى وأخرى لصحة وسلامة الأطفال