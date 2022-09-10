مياه دمياط: تطوير منظومة قراءة العدادات باستخدام أجهزة "الهاندهيلد"

كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بدء الإجراءات التنفيذية لتشغيل نظام آلية إصدار وطباعة فواتير فورية لدي عملاء " الهاند هيلد" وهو نظام يعتمد علي التكنولوجيا الحديثة في قراءة العدادات بطريقة إلكترونية، تماشيا وتنفيذا لرؤية الدولة المصرية والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك مواكبة منظومة العمل التكنولوجي باعتبارها لغة العصر الحالية.

وأعلن، أثناء الاجتماع الذى عقده بحضور قطاعات الشركة التجاري، المالي، الدعم الفني (نظم المعلومات)، أن الشركة قامت بالفعل بالبدء في استخدام نظام الهاند هيلد بمركز خدمة عملاء رأس البر كبداية لتقيم هذه التجربة تمهيدا لتعميمها خلال الشهور القادمة علي كافة مراكز المحافظة.

وأضاف أن استخدام أجهزة الهاند هيلد ستضمن الإلتزام بتسجيل القراءة الفعلية علاوة علي إلزام القارئ بتصوير العدادات لاحكام الرقابة كما سيتضمن النظام تسجيل حالة العقار وأي متغيرات تكون حدثت علي حالة التعاقد بصورة موثقة وفورية الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات القطاع التجاري وضمان عدم التلاعب في القراءة وضمان حق المواطن والتأكد ان ما يستهلكه هو ما سيحاسب عليه بدون أدني احتمالات لأية أخطاء.

وأشار إلى أن الشركة نفذت ورش تدريب للمحصلين والقراء علي استخدام النظام وكيفية العمل به حتى يتمكنوا من التعامل معه بكفاءة ومواكبة التطورات بمجال القراءة والتحصيل، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطوير منظومة الإدارة بكافة نواحي العمل بالشركات التابعة بهدف الوصول إلي تقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق الشفافية في ظل آليات التحول الرقمي.