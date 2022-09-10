مصرع شاب صدمته سيارة مصرعة بكفر الزيات في الغربية

لقى شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه، وذلك آثر صدمه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمدخل قرية ادشاي التابعة لمركز كفرالزيات في محافظة الغربية، وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط قائد السيارة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام قرية ادشاي التابعة لمركز كفرالزيات ووفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية الي محل البلاغ وتبين مصوع الشاب "حسن ف و" البالغ من العمر 43 سنة ويعمل فلاح ومقيم بعزبة محمود المرسى ابوجازية التابعة لقرية ادشاي مركز كفرالزيات، حيث صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق بسبب سرعتها الزائدة مما أدى لاصابته بكسور ونزيف حاد بالمخ ووفاته متأثرا بإصابته في الحادث

وفرار قائد السيارة هاربا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام تحت تصرف جهات التحقيق وقرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية تكليف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفرالزيات ومعاونوه، بسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي واستدعاء اهليته لسؤالهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ واستمرار التحقيقات.